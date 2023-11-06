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إبراهيم عيسى: حركة حماس فكرة والاحتلال الإسرائيلي غير قادر على إنهائها

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيارات المتطرفة الإسلامية واليسارية تسطو على العقل العربي مستغلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منوهًا بأن التيار الإسلام السياسي والعامل المساعد من اليساريين هو من سبب أزمة والفجوة والاعتراض وبين التكفير والتخوين.

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وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الحالة تثبت مدى عجز العرب، وتكشف أننا مختطفين من قبل عقول تسببت في كل أزمات الوطن العربي، موضحًا أنه لابد أن نرشد عواطفنا في هذه الفترة لكي نتخطى الأزمة.

وأشار إلى أن هناك حالة إكراه ليكون هناك رأي مختلف وتجعلك تنضم لأي جماعة لكي تشعر بالدفء بالتواجع معهم، موضحًا أننا أمة عربية واحدة لكن ذات أمراض خالدة، والشعب الفلسطيني هو من يريد أرضه ويريد السلام قبل كل شئ.

وتابع: "حماس فكرة وحركة وتنظيم وجمهور وحكم ولن تكون إسرائيل قادرة على إنهاءها.. الفكرة لا تموت والتنظيم يبقى ايضًا".

إبراهيم عيسى إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الإسلام السياسي التيار الإسلام السياسي التيارات المتطرفة

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