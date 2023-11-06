"ملناش علاقة بالحرب".. عمرو أديب يروج للسياحة المصرية على الهواء

حرص الإعلامي عمرو أديب، على الترويج للسياحة المصرية من خلال برنامجه، قائلا إن السياحة المصرية لا تواجه أي مشاكل على الإطلاق، والشتاء في مصر مميز جدا، وقادر على التجاوب مع أي شخص يرغب في التواجد في مصر خلال فترة الشتاء.

عمرو أديب يروج للسياحة المصرية

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر": "أوجه رسالة لأشقائنا في الوطن العربي، معندناش أي مشاكل في مصر، ومصر ليس بها أي مشاكل تتعلق بالحرب، وأي أحد حابب يتواجد في مصر أقوله هتتبسط جدا، سواء في شرم الشيخ، أو الأقصر أو أسوان، أو القاهرة".

وتابع عمرو أديب، أن الترويج للسياحة في هذه الأيام يحتاج لجهود كبيرة للغاية، وأنه يعمل جاهدا على الترويج للسياحة المصرية من خلال برنامجه من أجل التأكيد على أن مصر لا يوجد بها أي شيء يتعلق بالحرب.

وواصل: "أنا دايما أي حتة أقعد فيها أتكلم عن السياحة المصرية، وأقول أن مصر جميلة، وملناش أي علاقة بالحرب على مستوى الأراضي المصرية، واللي هيتواجد في الشتاء في مصر هيتبسط جدا".