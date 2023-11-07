دفع حياته ثمن زجاجة مياه بـ5 جنيهات.. تفاصيل حادثة مأساوية بالدقهلية

استضافت الإعلامية نهال طايل، خلال حلقة اليوم من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، سيدتين لشقيق توفي في حادثة مأساوية.

وقالت شقيقة سيد المتوفي، إن شقيقها يعمل في شركة على سيارة تابعة للشركة وعند نزوله علي الطريق لشراء زجاجة مياه بـ 5 جنيهات من إحدى السوبر ماركت فوجئ بسيارة ملاكي تصطدم بعربيته وعند خروجه وجد خمسة شباب في سيارة قالهم خبطتوا عربيتي، ياريت تيجوا معايا الشركة تعرفوه سبب الحادثة عشان ما اتأذيش في شغلي".

وأضاف:" دخل السوبر ماركت يحاسب فوجئ بالشباب يحاولون الهرب تمسك بالعربية ومسك في الباب ليمنعهم من الهروب ولكنهم استمروا في الجري لمسافة 500 كيلو متر وسحلوه حتي الموت".

وأكملت احدي شقيقاتها،:"أمنا بتموت بسبب أخويا وبسبب موته المفاجئ، مضيفة: "تعبنا وأخونا كان سندنا وضهرنا".