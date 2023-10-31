تفاصيل يرصد إنجازات مؤسسة فاعل خير الخيرية

استضافت الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” والمذاع عبر قناة "صدي البلد"، الشيخ أحمد وهدان أحد علماء الأزهر لرصد إنجازات مؤسسة فاعل خير الخيرية وللحديث عن فلسطين.

وقال الشيخ وهدان خلال حواره بالبرنامج،:"الدعاء سلاح المؤمن ويجب أن ندعو لفلسطين في الليل والنهار".

وأضاف،:" يجب أن نوعي أولادنا بالقضية الفلسطينية والعروبة حتي تبقي القضية ولا نعتاد لما تفعله إسرائيل وجيشها المحتل يوميا في غزة من جرائم حرب يعجز اللسان عن وصفها.

وعرضت الإعلامية تقرير، لمؤسسة فاعل خير الخيرية وهي تقوم بجهد كبير في بناء مسجد بقرية شاكر بالفيوم.