على الفطار .. طريقة عمل أومليت بالبطاطس والشيدر

أومليت البطاطس وصفة صحية ولذيذة ومشبعة ومغذية مكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت محببة لدى الكثير من أفراد العائلة كثيراً تقدم على الفطور والعشاء وكل الأوقات .وفيما يلي خطوات عمل أومليت بالبطاطس.

طريقة عمل أومليت بالبطاطس والشيدر:

المقادير:

‏- 5 بيض

‏- 2 بطاطس

‏- ½ كوب جبن الشيدر

‏- 1 بصل

‏- 2 ملعقة كبيرة زبدة

‏- ½ ملعقة صغيرة ملح

‏- ½ ملعقة صغيرة فلفل إسود

الطريقة:

قشري البطاطس واغسليها ثم ابشريها جيداً.

في بولة اخفقي البيض والملح والفلفل الأسود،

ثم نضيف البطاطس و الجبن ونخفق جميع المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

ذوبي الزبدة في مقلاة ثم اسكبي فيها عجينة الأومليت.

يُطهى على حرارة خفيفة لمدة 10 دقائق،مع التقليب من حين لآخر حتى يتحول لون كلا الجانبين إلى اللون البني.