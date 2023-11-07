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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استبعاد لوسى.. بوستر جديد لمسرحية الحفيد بطولة سما إبراهيم

مسرحية الحفيد
مسرحية الحفيد

بعد سلسلة من الخلافات بين فريق عمل مسرحية الحفيد والفنانة لوسي، وحلول الفنانة سما إبراهيم بدلا من لوسى تقرر طرح البوستر النهائى للعمل تمهيدا لعرض المسرحية مجددا.

وكشف محمد وليد مصمم الجرافيك والبوست الخاص بالعمل عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وعلق قائلا : وأخيرا تصميم بوستر مسرحية الحفيد، في موسمها الرابع للسنة الثانية على المسرح القومي.

مسرحية الحفيد

أزمة لوسى مع مسرحية الحفيد 

وقد كشفت الفنانة ندى عفيفي مجددًا بعض التفاصيل الجديدة عن الأزمة   التى وقعت بينها والفنانة لوسي، وذلك خلال عرض مسرحية الحفيد على المسرح القومي. 

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وقالت ندى عفيفي ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سنة وشهر و18 يوما من يوم الواقعة وأنا أنتظر عدل ربنا ودايما كنت واثقة وعندي يقين بالله، ناس سابتني وناس وقفت جمبي وناس هاجمتني وناس كسرت أملي وناس ساندتني ودعمتني بكل قوة، أحداث كتير وتفاصيل كتير، تعبت وأحبطت واتكسرت لكن دايما ملجأي هو حبيبي ربنا، قريبا بأمر من الله، دعواتكم في اللي جاي ورد الاعتبار الفني والأدبي.  

مسرحية الحفيد

وكان كشف الفنان عابد عناني عن الفنانة التي ستحل بدلا من لوسي في الموسم الجديد من مسرحية الحفيد.

وقال عابد عناني: "الفنانة سماء إبراهيم ستكون بديلة لت لوسي بعد اعتذارها عن العمل ونعود قريبا لتقديم المسرحية على خشبة المسرح القومي.

وأكدت لوسي، أنه لم يتم استبعادها من مسرحية الحفيد، موضحة أنه بعد 44 ليلة عرض العام الماضي، توقفت لعدم قبولها بالإهانة أو الخروج عن النص.

وأضافت لوسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها انسحبت لأنها تقدم فن، ولا تقدم أي شيء آخر.  

ولفتت لوسي، إلى أنها تقدمت بـ شكوى لـ وزيرة الثقافة، والوزيرة تدخلت، موضحة أنها انسحبت بعد تعرضها لمشكلة نفسية.

وأشارت إلى أن هناك ألفاظ كانت تقال فى المسرح غير مقبولة، وأنها متوقفة منذ عام عن التصوير.

وتابعت: "الفنان إيهاب فهمي ترك العمل.. وأنا طلقت الأفراد الذين كانوا يشاركون في هذا العمل".

أزمة لوسى الفنانة سما إبراهيم الفنان عابد عناني الفنانة ندى عفيفى الفنانة لوسى مسرحية الحفيد

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