شوبير يكشف حقيقة مشاركة الأهلي في بطولة رابطة الأندية.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة رابطة الأندية المحترفة عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: “كثيرون يتساءلون هل الأهلي سيشارك في كأس الرابطة مثل الموسم الماضي، في الحقيقة هذا الأمر لم يُطرح ولم يُفكر في هذا الأمر”.

وأضاف: “الأهلي لا يُعاني من ازدحام مباريات أو مؤجلات، لأنه خرج من الدوري الإفريقي، وستكون مبارياته المؤجلة في الدوري انتهت، بل على العكس أن يلعب كأس الرابطة هذا أمر جيد للفريق”.

كان محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أكد أن هناك حالة عدم انضباط بين لاعبي الأهلي في الفترة الأخيرة، تمثلت في اعتراض محمد مجدي أفشة على قرار مارسيل كولر بالخروج خلال لقاء المقاولون العرب، مشيرا إلى أنه حال تكرار الموقف من أي لاعب سيكون هناك وقفة قوية من جانب الإدارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أقول لأفشة أنت لاعب جيد وعليك ألا تخسر جمهور النادي الأهلي، وكنت أتوقع عدم مشاركته كثيرًا، لكن المدرب يعتمد عليه بشكل كبير في المباريات الماضية، لكن هناك أمور واضحة وبعض اللاعبين بدأوا يعترضوا على كولر، الذي بدأ يشعر بنفسه كثيرا بعد تتويجه بخمسة ألقاب في الموسم الماضي".

وأضاف: "كولر حقق بطولات كثيرة مع الأهلي لم يعتاد عليه طوال تاريخه، والنادي دائما يمر عليه مدربين تحقق ألقاب كثيرة، وهو ما تسبب في حدوث (هزة) لشخصية المدرب، الذي تغير كثيرًا حتى في المؤتمرات الصحفية بدأ يدلي ببعض التصريحات الغير معتادة منه".

وواصل: "افشة قد يكون لديه شعور بأنه لن يلعب كثيرًا، ولذلك ضغط كثيرا على نفسه من أجل المشاركة، ويريد التواجد دائما في الملعب، ولذلك رد فعله كان الاعتراض على الخروج من المباريات".

وزاد: "قرار إراحة اللاعبين من كولر جاء بسبب اجهاد عدد كبير منهم بعد لقاء صنداونز، والأهلي قادر على تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، واسكواد الفريق الأحمر متفوق كثيرًا على أندية الدوري المصري".

وأتم: "مندهش من تردد اسم البرازيلي سوزا مجددا بشأن امكانية انتقاله إلى الاهلي، وهذا هو (الفلس بعينه)، وسبق وتردد اسم سيرينو لاعب صن داونز، وقبلهم موليكا، فهل لا يوجد سوى اللاعبين الثلاثة فقط، الأزمة دائما في العين التي تختار لاعبين مميزين".