قنبلة يدوية.. ليبرمان يقدم شكوى للشرطة بتهمة تهديد حياته

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، قد تقدم بشكوى إلى الشرطة بتهمة تهديد حياته، بسبب منشور كتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت "روسيا اليوم" عن القناة 7 الإسرائيلية، أن المنشور جاء فيه: "ليبرمان مرحب به لدخول الملجأ، القنبلة اليدوية معي".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن ليبرمان أطلع جهاز الأمن العام على تفاصيل القضية.



وكشف المقربون من ليبرمان أن عدد التهديدات الموجهة ضده ازداد في الأشهر الأخيرة.

وحتى الآن، تم تقديم أربع شكاوى مختلفة حول التهديدات إلى الشرطة، والتي جاء فيها، من بين أمور أخرى، أن رئيس الحزب "في مرمى النيران" وأنهم يريدون "حرقه".