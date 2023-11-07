العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شخص يبلغ من العمر ٣٢ عاما أسفل برج الياسمين أخر شارع عبد السلام عارف في المنصورة والجثة بها طعن نافذ بالصدر ومجهولة الهوية وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من قسم أول المنصورة ، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة دوران المجزر بشارع عبدالسلام عارف

بوجود جثة هامدة لشخص به عدة طعنات

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة اول المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشخص في العقد الرابع من العمر يرتدي ملابسه وبه عدة طعنات بالصدر

تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لأخطار النيابة العامة.