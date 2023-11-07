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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

علي عيسى: ندرس انشاء رابطة لتجمع رجال الاعمال المصريين في السعودية

المهندس علي عيسى
المهندس علي عيسى

 أعلن المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين أن الجمعية تدرس انشاء وحدة خاصة لتنمية الاعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الاعمال في البلدين علي زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة العربية السعودية.

جاد ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم البدء في دراسة انشاء رابطة لتجمع رجال الاعمال المصريين بالمملكة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة الي جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر مشيرا الي انه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف الي انشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة افريقيا ومؤخرا لجنة بريكس .

وقال المهندس علي عيسى ان السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الاعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين

من جانبه رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الاعمال مؤكدا علي ان هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الاعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

وقال إن مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الاعمال واستثماراتهم مشيرا الي انه مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات.

وقال: نتطلع الي الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو افراد مؤكدا علي ان انشاء مؤسسة لتجمع رجال الاعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد علي تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها ايمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا.
 


 

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