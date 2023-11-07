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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمكانيات جبارة.. خبير إستراتيجي يكشف إمكانيات غواصة أمريكية نووية وصلت الشرق الأوسط

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

قال اللواء نصر سالم، خبير استراتيجي، إن العالم في زمن التدريبات المشتركة الحديثة، وهو ما تقوم به مصر في الوقت الحالي، من خلال التدريبات المشتركة المختلفة، والذي أعلن عنه المتحدث العسكري اليوم إذ أن هناك أهداف تدريبية محددة، منها تدريب القادة وهيئات القيادة والضباط على أمور معينة خاصة بالمعارك المختلفة، وذلك بعد إجراء عدد من الأنشطة التدريبية بالاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. 

اللواء نصر سالم يتحدث عن أمريكا 

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن وصول غواصة نووية أمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، هي إحدى غواصات الردع النووي الكبار الخاصين بأمريكا، وتمتلك 24 صاروخ ترايفنت، والصاروخ الواحد يحمل 8 رؤوس نووية، فضلا عن الأسلحة التقليدية، ومجموعة مدمرات أخرى وطائرات وصواريخ. 

وتابع اللواء نصر سالم، أن أمريكا تبحث عن دعم إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى للعمل على القضاء على حماس، ألا أنها تقوم بالقضاء على الشعب الفلسطيني، في حالة من الخزي التي لا يُرثى لها من المجتمع الدولي. 

واستكمل، أن أمريكا تحاول أن تضع نوع من الردع لأذرع المقاومة أو إيران أو حزب الله الذين يحاولون الهجوم على إسرائيل، "أي حد هيحاول يساعد حماس تتدخل أمريكا، وتتفرغ إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وكل الكلام اللي بتعمله أمريكا عشان تطلق يد إسرائيل على أمريكا، وهي عملية في منتهى الظلم والإجحاف، وضغط على العالم كله". 

اللواء نصر سالم التدريبات المشتركة غواصة نووية أمريكية الردع النووي المقاومة

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