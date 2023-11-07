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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن نتائج مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

مفاوضات جدة
مفاوضات جدة

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء، نتائج مفاوضات جدة التي جمعت بين الجيش السودني وقوات الدعم السريع، بعد اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل الماضي.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" بصفتها ممثلاً مشتركاً للاتحاد الأفريقي والإيجاد، وكونهم الميسرين لمحادثات "جدة2"، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير لها أن محادثات جدة ركزت على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات.

 وأضافت "واس" أنه على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الصادر في 11 مايو 2023، تلتزم كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية:

 (1) الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.

 (2) تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.

 (3) تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص:

 * إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

 * احتجاز الهاربين من السجون.

 * تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية.

 * اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمأججة للصراع.

 على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي.

 وأكد الطرفان (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين.

 تمثل هذه الالتزامات خطوةً مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ويحث الميسرين كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولاً، وإلقاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع.

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