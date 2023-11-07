محافظ الوادي الجديد: تمويل 65 مشروعًا بتكلفة 4.5 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية و المجتمعية المحلية " مشروعك " خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بلغ ٦٥ مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، وفرت ١٣١ فرصه عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافه الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

يُذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ ٧٠٥٩ مشروع، بقيمة ٦٠٧ مليون جنيه بإجمالي عدد ١٤ ألف ٤٠٢ فرصة عمل.