لو رجالة يطلعوا.. أحمد موسى يتحدى إعلام الجماعة الإرهابية على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قناة بي بي سي هي أفشل قناة في تغطية ما يحدث للشعب الفلسطيني، وبالتالي لم يصبح أحد يتابعها، وأخبارهم دائما مفخخة، ولا تتحدث أبدا عن إبادة الشعب الفلسطيني، أو استهداف الأطفال من قبل جيش الاحتلال.

أحمد موسى يتحدث عن جماعة الإخوان

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن قناة بي بي سي تتبنى الموقف الرسمي البريطاني المناصر لإسرائيل، وترفض قول الحقيقة، مؤكدا أن الغرب تعرى بالكامل في الأزمة وخلال العدوان على الشعب الفلسطيني، قائلا: "لازم تبقى شايف الناس دي عاوزة مننا إيه كشعوب عربية، عشان الموضوع يبقى قدام عينيك".

وتابع أحمد موسى، أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية أيضا لن يتحدث عن إبادة الشعب الفلسطيني، ولن يتحدثوا عن مجازر، أو توجيه اتهامات لجيش الاحتلال، لأنهم يتبنون نفس السياسة، مضيفا: "مش هتلاقيهم وقولت كده من يوم 7 أكتوبر محدش فيهم يقدر، لو رجالة يعملوا زينا، ومش هيعرفوا لأنهم يتبنون نفس سياسة بريطانيا".