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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

حذر الإعلامي أحمد موسى قائدي المركبات من السير على طريق الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا؛ حفاظا على حياتهم، وذلك بسبب الشبورة المائية التي تصل إلى حد انعدام الرؤية.

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وكشف أحمد موسى، تفاصيل بيان محافظة الإسكندرية بشأن موقف الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «أي حد على طريق الاسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، بلاش حد يمشي عليه من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا؛ حفاظا على حياة المواطنين، بسبب الكثافة الكبيرة للشبورة المائية التي تصل لانعدام الرؤية».

وقال الإعلامي أحمد موسى: «لو أنت موجود على الطريق؛ اركن على أي جنب، لحين انقشاع الشبورة ووضوح الرؤية؛ لعدم تكرار الحادث الأخير الذي وقع خلال الأيام الماضية على الطريق.. خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح».

وطالب أحمد موسى، المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة السير على الطريق في أثناء تلك الفترة. 

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