كل يوم مئات الشهداء.. أحمد موسى: الوضع كارثي في قطاع غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع كارثي ومأسوي وغير مسبوق في قطاع غزة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "كل دقيقة في غزة طفل يموت"، مستنكرًا "كل يوم مئات الشهداء ..أين العالم؟".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك "دولا لا تريد وقفا لإطلاق النار، بقالنا شهر في تدمير كامل، وغزة علشان ترجع مرة أخرى تحتاج إلى سنوات كثيرة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "فيه مليون شخص مهجرين من غزة، لا يجدون مأوى لهم، واليوم يتم ضرب مستشفيات لكي يتركوا أرضهم".

وتأثر الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلا: "غزة أصبحت مقبرة أطفال، نتحدث عن 4 آلاف طفل شهيد، وهذا الرقم لم يحدث في أي مكان في العالم".

ووجه رسالة للفلسطينيين، قائلا "تمسكوا بأرضكم ولا تسمحوا للعدو بأن يحتل أراضيك، وأنت لك الحق في المقاومة".