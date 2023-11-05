أحمد موسى: هدف أمريكا منع إيران فقط من تصنيع النووي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل امتلاك دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة نووية، موضحا أنه في عام 1985 كان هناك إسرائيلي يعمل في مفاعل ديمونة لمدة 9 سنوات وبعدها انتقل إلى استراليا وكان حينها قد صور أفلام للمفاعل وقام بنشرها إعلاميا وتعقبته تل أبيب وتنقل بين أكثر من دولة حتى تعرض للسجن.



وأضاف خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:هدف أمريكا منع إيران من إمتلاك سلاح نووي وربما تلجأ لضرب إيران لتعطيلها عن خوض تجارب النووية التي أوشكت علي الإنتهاء وامتلاك القنبلة النووية.

وقال موسى:"اليوم خرجا وزيرا من حكومة نتينياهو وهدد بإبادة غزة بالسلاح النووي هو الشعب الفلسطيني ناقص نووي غزة دمرت".