أحمد موسى لـ إسرائيل: حماس لم يتم القضاء عليها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاومة الفلسطينية في الماضي كانت تعج بالمقاوميين الأبطال.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: " عندما تكون فلسطين دولة ذات سيادة لن يكون هناك حديث عن مقاومة".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "المقاومة فكرة ولا يمكن قتلها، وغزة ليست حماس"، موضحا: "حماس تضرب في جيش الاحتلال حتى الآن وما زالت موجودة".



واسترسل: "هناك سلطة فلسطينية موجودة والعالم أجمع يعرف ذلك، لافتا إلى أن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية وليس حماس واتخاذها ذريعة لقتل الأطفال والنساء كما تفعل إسرائيل حاليا"، موضحا: " تاريخيا كبير من النضال الفلسطيني من أجل دولة وبلد، مشددا على أن هناك محاولات لحرمان الفلسطيني أن يكون له بلد أو دولة ولها حدود يدخل ويخرج منها".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "حركة حماس لازالت موجودة ولم تنته كما زعمت إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية خاضت حربها الوحشية على قطاع غزة وقتل المدنيين بذريعة القضاء على حماس وهذا لم يحدث.

