تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الوضع في غزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "رئيسة المفوضية الأوروبية في بداية الأزمة ذهبت إلى تل أبيب وحديثها كله كان تحريض على قتل الشعب الفلسطيني، والدعم الكامل لجيش الاحتلال".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "لم تتحدث عن الشعب الفلسطيني بأي كلمة إيجابية، وأعطت الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "تصريحاتها كانت في منتهى السوء، وأنا أعتبرها شريكة فيما يحدث في غزة، لأنني أي شخص دعم جيش الاحتلال لقتل الفلسطينيين فهو شريك، ولها دور كبير جدا في قتل الشعب الفلسطيني".

