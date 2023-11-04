أحمد موسى: مظاهرات حاشدة في أوروبا لوقف دعم الكيان الصهيوني

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن تطورات الأوضاع في غزة، عبر حسابه على تويتر.

‏وكتب: “اليوم السبت ستشهد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومختلف اوروبا مظاهرات تضم مئات الالاف للتضامن مع فلسطين وضد الدعم الامريكي الاوروبي للكيان الصهيوني، مظاهرات هي الاكبر علي الاطلاق ‏في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية نتنياهو لأدني مستوي ومطالبات باستقالته وحتي محاكمته وسجنه”.

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم، السبت، إن طائرات مروحية إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على شارع الرشيد الساحلي غرب غزة.

وأكدت أخرى، أن مراكب للصيادين احترقت إثر قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن غارات وصفها بالعنيفة استهدفت مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي النصر غرب القطاع، مشيرًا إلى رصد أكثر من 20 غارة حتى الآن على حي الزيتون نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا.