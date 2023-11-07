برلماني يكشف تفاصيل جديدة عن قانون مخالفات البناء الجديد

كشف النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن الانتهاء من قانون مخالفات البناء الجديد، مشيرا إلى أن هماك خطوات في هذا الملف الهام.



وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون مخالفات البناء الجديد لدى الحكومة حاليا ، وننتظر إرسالة بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.

وتابع النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لم يتم تحديد لي مواعيد بشأن تقدم الحكومة بالقانون، مستدركا أن من المؤكد في القانون أن الإجراءات ستتم في ١٠ أيام من تقديم الطلب في قانون البناء.

