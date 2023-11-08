بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون أسود مقلم باللون الأبيض مع الأسود وذات أكمام جينز مما منحها إطلالة غير تقليدية.

تميزت هبة مجدي بان إطلالتها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها الأنسيابي البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

هبة مجدي