نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

أثار مقطع فيديو تهتز له القلوب ليحصد ملايين المشاهدات ويتم تداوله عل نطاق واسع من قبل رواد السوشيال ميديا وقد ظهر في مقطع الفيديو مدير مستشفى الإندونيسي وهو يتحدث عن مأساة الوضع وحال المصابين.

وقال خلال مقطع الفيديو مدير مستشفى الإندونيسي، الدكتور عاطف الكحلوت وهو يبكى، بحرقة وألم شديدين وذلك خلال حديثه عن حال المصابين وذلك في ظل الأوضاع المأساوية التي يمر بها القطاع.

وقد كشف مدير المستشفى الإندونيسي سابقا ، عن انهيار كامل في المنظومة الصحية بالمستشفى وذلك نظرا لنفاد الوقود والعمليات الجراحية التي أصبحت تجرى على الأرض داخل المستشفى لكثير من الجرحى .