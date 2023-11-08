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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول مجموعة السبع يعتزمون توقيع بيان ختامي يطالب بوقف القتال في غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أفادت صحيفة “أساهي” اليابانية، بأن وزراء خارجية مجموعة السبع يعتزمون الإشارة في البيان الختامي لاجتماعهم إلى ضرورة وقف القتال في قطاع غزة.

وبدأ وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعًا في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء، والذي ركز على تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن مناقشة مواصلة الدعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وبدأت الجلسة الأولى في دار ضيافة إيكورا بوزارة الخارجية اليابانية، وسيتبعها اجتماع ثان، قبل غداء عمل وجلستين إضافيتين مع الدول الضيوف.

ومن المقرر أن يختتم اليوم الأربعاء بمؤتمر صحفي للرئاسة التي تشغلها اليابان حاليًا.

ومن المتوقع أن يكون الوضع في غزة والحرب في أوكرانيا جزءا أساسيا من محادثات اليوم، والتي تسعى وزارة الخارجية اليابانية إلى اختتامها بتوقيع إعلان مشترك لصالح هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد في وقت سابق أن محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع هي لحظة مهمة للتحالف لحشد صفوفه ومعالجة الصراع في قطاع غزة.

وذكر بلينكن في بيان: ”هذه لحظة مهمة للغاية أيضًا بالنسبة لمجموعة السبع لكي تجتمع معًا في مواجهة هذه الأزمة وتتحدث” .

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