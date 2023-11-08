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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامة تظهر على الجلد تكشف عن بداية تكون جلطة دموية.. احترس

علامات تظهر على الجسم
علامات تظهر على الجسم تكشف عن بداية تكون جلطة دموية

يوجد عدة أعراض يمكن أن تشير إلى وجود جلطة دموية، ولكن لا يوجد علامة واحدة يمكن الاعتماد عليها تمامًا لتشخيص تكون الجلطة الدموية. إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن جلطة دموية أو تعاني من أعراض مشابهة، فيجب عليك التوجه إلى الطوارئ الطبية على الفور للحصول على التقييم الطبي.

لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية بعض الأعراض التي قد تكون مرتبطة بتكون جلطة دموية تشمل بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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علامات تظهر على الجسم تكشف عن بداية تكون جلطة دموية

تورم وألم في الساق: قد يحدث تضخم مفاجئ في الساق ويمكن أن يكون مصحوبًا بألم.

احمرار وسخونة في المنطقة المصابة: قد تصبح الجلدة محيط الجلطة حمراء وساخنة للمس.

آلام الصدر وضيق التنفس: في حالة جلطة دموية في الرئة، قد تشعر بألم في الصدر وضيق التنفس.

ألم البطن الشديد: جلطة دموية في الشرايين المغذية للأمعاء قد تتسبب في ألم البطن الحاد والمستمر.

تغيرات في النطق والرؤية والتنسيق: في حالة جلطة دموية في الدماغ، قد تحدث تغيرات في النطق والرؤية والتنسيق الحركي.

صعوبة في التنفس والدوخة والإغماء: في حالة جلطة دموية في الشرايين الرئوية، قد تشعر بصعوبة في التنفس، ودوخة شديدة، وحتى فقدان الوعي.

يجب أن تعتبر هذه المعلومات مجرد مرجع عام وليس بديلاً للتشخيص الطبي المباشر، إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض أو تشك في وجود جلطة دموية، فمن الضروري الحصول على العناية الطبية العاجلة.

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