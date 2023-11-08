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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جنازة والدة سلوى محمد من مسجد النور بالعباسية.. شاهد

صدى البلد

شيعت جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي، من مسجد النور بالعباسية، بعد صلاة الظهر. 

وحرص على الحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء لتوديع الراحلة إلى مثواها الأخير.

كما تواجد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان سيد رجب، ومحمد العدل، وأميرة فتحي.

وأعلن المنتج صفي الدين محمود، وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وكتب نعيا لها عبر حسابه على موقع “فيسبوك” منذ قليل. 

وكشف المنتج صفي الدين محمود موعد صلاة الجنازة قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".https://fb.watch/ob4DCITjvA/?mibextid=Nif5oz

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الفنانة سلوى محمد علي الفنانة سلوى العباسية تشييع جنازة سلوى محمد صلاة الجنازة موعد صلاة الجنازة

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