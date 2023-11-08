وصول 5 طائرات مساعدات من الإمارات والكويت وتركمانستان للعريش لنقلها إلى غزة

أكد مراسل إكسترا نيوز عن، وصول 3 طائرات مساعدات من الإمارات وطائرتين من الكويت وتركمانستان إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.



وفي سياق متصل، هاجم مسؤول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة ، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذ.بحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذ.بحة القادمة".