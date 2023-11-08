بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل مباراة الزمالك في إطار لقاءات بطولة كأس مصر.

ويواجه بيراميدز، نظيره الزمالك في السابعة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس