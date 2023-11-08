مصر الجديدة للإسكان تنفي وجود أي اتجاه لبيع الشركة

نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ما يتداوله البعض عن اتجاه القابضة للتشييد والتعمير إلى بيع الشركة.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في بيان لها اليوم، رداً على استفسارات البورصة حول ما يتداول بعنوان (القابضة للتشييد تقيم مصر الجديدة بنحو 20 مليار جنيه بهدف البيع)، إنها تواصلت مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأفادت بعدم صحة ما تم تداوله.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.