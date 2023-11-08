نفقات حرب غزة ترفع عجز ميزانية إسرائيل في أكتوبر 2023

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل ما يعادل 6 مليارات دولار،‭‭ ‬‬في أكتوبر تشرين الأول، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حماس في قطاع غزة.





و بحسب “سي ان بي سي عربية” أضافت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر/ أيلول.



وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول.



وكان العجز في سبتمبر/ أيلول عند 4.6 مليار وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 عند 3.1 مليار.