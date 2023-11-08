انطلاق منتدى الاستثمار الأفريقي بالمغرب

انطلقت بمدينة مراكش المغربية اليوم، أعمال دورة 2023 لمنتدى الاستثمار الأفريقي، بمشاركة حوالي 600 من رؤساء دول وحكومات، وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تهدف هذه الدورة التي تنعقد في موضوع "تحرير سلاسل القيمة في أفريقيا "، إلى عقد سلسلة من اللقاءات الاقتصادية في الموضوعات التي تهم القارة الأفريقية، والتعريف بالفرص المتاحة فيها، ودراسة سبل تحقيق قيمة مضافة لفائدة الاستثمار، وتقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية، وإبرام اتفاقيات بين المؤسسات المشاركة.