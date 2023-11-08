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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موسكو: مصادرة أصول روسية تؤثر سلبا على النظام المالي العالمي

إلفيرا نابيولينا
إلفيرا نابيولينا

أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستكون لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي ككل.

وجاء تصريح نابيولينا تعليقا على تصريحات غربية أفادت بأنه " لن يتم إرجاع الأصول الروسيه المجمده إلا بعد أن تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا"

 

كما طمأنت المسؤولة الأسواق حول احتمال فرض عقوبات على بورصة موسكو، وقالت للصحفيين خلال مشاركتها في منتدى فينوبوليس حول التقنيات المالية المبتكر، إن "المركزي الروسي يقوم بتقييم مخاطر العقوبات المفروضة على بورصة موسكو ويعرف ما يجب فعله في حال فرضها".

ولفتت إلى أن بورصة موسكو لديها أنواع مختلفة من التداول وليس فقط تلك المرتبطة بالأدوات الأجنبية.

فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورغ

وعن فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورغ، أفادت نابيولينا بأن نحو 80% من إجمالي حجم الأوراق المالية الأجنبية في بورصة سان بطرسبورغ تتركز في أيدي مستثمرين مؤهلين.

إلا أنها أقرت بأن العقوبات على البورصة تخلق بعض الصعوبات، لكن البورصة تقوم بتحليل الوضع وتنظر في اتخاذ إجراءات مناسبة.

وفي الأسبوع الماضي، أدرجت بورصة سان بطرسبورغ  في قائمه العقوبات الأمريكيه ، وتم تعليق التداولات بحلول الساعة 18:00 بتوقيت موسكو بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، حينها أكد ممثل البورصة الروسية أن العقوبات لن تؤثر على أصول العملاء.

واستأنفت البورصة تداولات الأسهم الروسية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، وكان من المقرر استئناف التداول بالأوراق المالية الأجنبية في 6 نوفمبر 2023، لكن البورصة قالت يوم الاثنين الماضي، إن المشاورات بهذا الشأن ستستغرق سبعة أيام عمل على الأقل.

رئيسة المركزي الروسي النظام المالي العالمي رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بورصة موسكو منتدى فينوبوليس

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