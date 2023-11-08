سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة

قال شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيون رفيعون يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها.

وأضافت “سي إن إن” نقلا عن مصادر، أن هناك ذهول لدى بعض المسؤولين الأمريكيين جراء صور متواصلة للقتلى المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت، أن هناك تصاعد للقلق والغضب في أركان إدارة بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها بغزة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب أن لا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو إحتلال للقطاع.

وفي سياق متصل، هاجم مسؤول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة ، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".