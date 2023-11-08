عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التاريخ سيحكم عليك.. مسؤول إسرائيلي يهاجم مدير منظمة الصحة العالمية

صدى البلد

هاجم مسؤول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة ، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد تناول الحرب على قطاع غزة أمس الثلاثاء، ودعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الأسرى، وكتب على حسابه على تويتر: "بعد شهر من بدء القصف المكثف على غزة".. قتل عشرة آلاف شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل، إلى متى ستستمر الكارثة؟".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاتفاق على وقف إنساني لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن الأسرى.. سيحاسبنا التاريخ على ما فعلناه لإنهاء هذه المأساة".

مسؤول إسرائيلي منظمة الصحة العالمية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي مدير مستشفى سوروكا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

اليوم بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة..اعرف التفاصيل

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

روسيا: بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جعلوا عمل الأمم المتحدة بلا معنى

الاحتلال بريء.. أمريكا توجه دول السبع بإدانة المقاومة الفلسطينية

عبر الجسر الجوي.. 6 طائرات تصل مطار العريش

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قاضي قضاة فلسطين: لن نهجر من أرضنا.. واخترنا الموت والدفن فيها|فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

احم نفسك من فيروس جدري القرود.. باتباع هذه الطرق الفعالة

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

فيديو

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

متظاهرون يرددون أغنية سويدية تسرد قصة كفاح فلسطين.. فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ