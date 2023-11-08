التاريخ سيحكم عليك.. مسؤول إسرائيلي يهاجم مدير منظمة الصحة العالمية

هاجم مسؤول صحى إسرائيلي، اليوم الأربعاء، منظمة الصحة العالمية بسبب استجابتها للكارثة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وكتب مدير مستشفى سوروكا ثالث أكبر مستشفى في إسرائيل، الدكتور شلومي كادوش، هذا الصباح ردا على تدوينة الأمين العام للمنظمة ، قائلا: "سوف يحكم عليك التاريخ وفقا لردك على المذبحة التي صنعت في الإسرائيليين والأجانب الأبرياء، وما تفعله لمنع المذبحة القادمة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد تناول الحرب على قطاع غزة أمس الثلاثاء، ودعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الأسرى، وكتب على حسابه على تويتر: "بعد شهر من بدء القصف المكثف على غزة".. قتل عشرة آلاف شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل، إلى متى ستستمر الكارثة؟".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاتفاق على وقف إنساني لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن الأسرى.. سيحاسبنا التاريخ على ما فعلناه لإنهاء هذه المأساة".