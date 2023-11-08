ألفاظ خارجة.. انفعالات باتشيكو وغضب أحمد توفيق أثناء طردهما أمام الزمالك |فيديو

رصدت عدسة صدى البلد ، اعتراضات باتشيكو المدير الفني لبيراميدز والالفاظ الخارجة التي على اثرها ، اشهر الحكم احمد الغندور كارت احمر للمدرب وطرده خارج الملعب بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز للاعب احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الانذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة مما اثار غضبه اثناء خروجه من ارض الملعب.

باغت بيراميدز ، الزمالك في اول ثواني من الوقت الاضافي بنصف نهائي كأس مصر ، ليسجل هدف التقدم وتصبح النتيجة 2-1 عن طريق مصطفى فتحي.

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.



