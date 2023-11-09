أمريكا : قاذفة قنابل استراتيجية تنفذ مهمة في أجواء منطقة القيادة

قالت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، إن قاذفة قنابل استراتيجية من طراز "B-1 Lancer" نفذت مهمة في أجواء منطقة مسؤولية القيادة.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان أن، طائرات أمريكية وفرنسية من طرازي F-16، وميراج رافقت القاذفة خلال مهمتها، مشيرةً إلى أنها ثاني مهمة من نوعها خلال 3 أيام.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن دول الحلف تدعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وأدلى ستولتنبرج بهذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المجر كاتالين نوفاك بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.