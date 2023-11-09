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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : قاذفة قنابل استراتيجية تنفذ مهمة في أجواء منطقة القيادة

صدى البلد

قالت القيادة المركزية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، إن قاذفة قنابل استراتيجية من طراز "B-1 Lancer" نفذت مهمة في أجواء منطقة مسؤولية القيادة.

وذكرت القيادة المركزية، في بيان أن، طائرات أمريكية وفرنسية من طرازي F-16، وميراج رافقت القاذفة خلال مهمتها، مشيرةً إلى أنها ثاني مهمة من نوعها خلال 3 أيام.

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من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، إن دول الحلف تدعم هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وأدلى ستولتنبرج بهذه التعليقات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المجر كاتالين نوفاك بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

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