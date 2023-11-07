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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مفاجئ من البنتاجون بعد الهجوم علي قواعد الجيش الأمريكي بالشرق الأوسط

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، سابرينا سينج، إن الولايات المتحدة لا ترى أضرارا كبيرة جراء الهجمات المتزايدة على قواتها في الشرق الأوسط.

وأضافت سينج، في مؤتمر صحفي: "بينما نشهد زيادة في هذه الهجمات، فإننا لا نرى خسائر كبيرة أو أضرارًا كبيرة لقواتنا".

وأوضحت أنه “منذ 17 نوفمبر، تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا للهجوم 40 مرة على الأقل بالصواريخ والمسيرات”.

وكانت وكالة “بلومبرج” للأنباء، ذكرت في وقت سابق من اليوم، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن أمريكا أرسلت غواصة نووية إلى منطقة الخليج العربي لإثبات قدراتها على احتواء إيران.

وأوضحت “بلومبرج”، نقلا عن المسؤولين، أن "البنتاجون نشر الغواصة النووية يو إس إس فلوريدا في منطقة الخليج العربي في الوقت الذي تستعرض فيه أمريكا قوتها لاحتواء إيران".

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وأمس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغواصة الأمريكية من طراز أوهايو، التي تعمل بالطاقة النووية وتحتوي علي صواريخ كروز توماهوك، وصلت إلى الشرق الأوسط.

البنتاجون الولايات المتحدة الجيش الأمريكي الشرق الاوسط

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