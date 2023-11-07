الكشف عن السبب الحقيقي لإرسال أمريكا غواصة نووية إلى الخليج العربي

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن أمريكا أرسلت غواصة نووية إلى منطقة الخليج العربي لإثبات قدراتها على احتواء إيران.

وأوضحت “بلومبرج”، نقلا عن المسؤولين، أن "البنتاجون نشر الغواصة النووية يو إس إس فلوريدا في منطقة الخليج العربي في الوقت الذي تستعرض فيه أمريكا قوتها لاحتواء إيران".

وأمس، أفادت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغواصة الأمريكية من طراز أوهايو، التي تعمل بالطاقة النووية وتحتوي علي صواريخ كروز توماهوك، وصلت إلى الشرق الأوسط.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قال أمس الإثنين، إن إرسال الغواصة أوهايو النووية هدفه تقديم الدعم لجهود الردع في المنطقة.

وأوضح متحدث باسم البنتاجون، في إفادة صحفية، أن “واشنطن لا تضع أي شروط لإسرائيل لاستخدام الأسلحة التي نقدمها لها”.

ولفت إلي أن “قوات الجيش الأمريكي في العراق وسوريا تعرضت لـ 38 هجوما مؤخرا”.