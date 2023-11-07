اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع المقرر إجراؤها في طوكيو يومي 7 و8 نوفمبر، هي لحظة مهمة للتحالف لحشد صفوفه ومعالجة الصراع في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر بلينكن في بيان: ”هذه لحظة مهمة للغاية أيضًا بالنسبة لمجموعة السبع لكي تجتمع معًا في مواجهة هذه الأزمة وتتحدث” .

وكان بلينكن يتحدث خلال لقاء له مع وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو بعد وقت قصير من محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال كاميكاوا: “نحن نقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة في الوضع الأخير بين إسرائيل وفلسطين. نحن نقدم أقصى دعمنا”.

يجتمع ممثلو مجموعة السبع – التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي – في طوكيو لإجراء محادثات من المتوقع أن تتطرق إلى الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وقطاع غزة.

ووصل بلينكن إلى اليابان حديثا بعد جولة سريعة أخرى في الشرق الأوسط سعيا لتهدئة التوترات.

