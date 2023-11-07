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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان في صف أمريكا.. بلينكن يحشد دول السبع وراءه بشأن غزة

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن محادثات وزراء خارجية مجموعة السبع المقرر إجراؤها في طوكيو يومي 7 و8 نوفمبر، هي لحظة مهمة للتحالف لحشد صفوفه ومعالجة الصراع في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكر بلينكن في بيان: ”هذه لحظة مهمة للغاية أيضًا بالنسبة لمجموعة السبع لكي تجتمع معًا في مواجهة هذه الأزمة وتتحدث” .

وكان بلينكن يتحدث خلال لقاء له مع وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو بعد وقت قصير من محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال كاميكاوا: “نحن نقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة في الوضع الأخير بين إسرائيل وفلسطين. نحن نقدم أقصى دعمنا”.

يجتمع ممثلو مجموعة السبع – التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي – في طوكيو لإجراء محادثات من المتوقع أن تتطرق إلى الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وقطاع غزة.

ووصل بلينكن إلى اليابان حديثا بعد جولة سريعة أخرى في الشرق الأوسط سعيا لتهدئة التوترات.
 

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