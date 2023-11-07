لا ندعمه.. الخارجية الأمريكية تعلق على توطين الفلسطينيين خارج غزة

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لا تدعم إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، والأمر ليس مطروحا من الاساس في رأيهم وفقا لما نشرته “العربية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة “حماس”.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية إنّ “إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، معتبراً أنّه ”عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب على نطاق لا يمكننا تخيّله"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.