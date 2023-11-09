نجم الزمالك السابق: عبد الشافي أسطورة.. وبيراميدز ينقصه الجماهيرية

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ، أن فريق بيراميدز يضم قائمة قوية لكن ينقصه جماهيرية نادي الزمالك، الذي كان يدعم الفريق الأبيض بمنتهى القوة طوال الـ120 دقيقة، مشيرا إلى أن جايمي باتشيكو أخطأ كثيرًا خلال اللقاء، كما أنه فوجئ أيضا بوجود جماهير لنادي بيراميدز في استاد القاهرة الدولي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عبدالشافي بالنسبة لي أسطورة كبيرة في نادي الزمالك وقدم أداء جيد بعد عودته من الاعتزال، وهناك لاعبين شاركت في المباراة بعدما غابوا لفترة طويلة مثل ناصر منسي وسيد نيمار وعبدالله جمعة، والفريق لديه بعض الأزمات الدفاعية بشكل واضح جدًا وظهرت خلال اللقاء بالإضافة لوجود أخطاء أيضا من محمد عواد، وايضا هناك عدة أخطاء لفريق بيراميدز".

وأضاف: "الزمالك تعامل جيدًا مع صانعي الأزمات، لأن النادي أكبر من اي لاعب ولقاء اليوم كان رسالة واضحة لهؤلاء اللاعبين الذين يعتقدون أنهم أكبر من الزمالك وجماهيره، خصوصا وأنه تم اتخاذ قرارات قوية من مجلس الإدارة، وأتمنى منهم عدم التراجع حتى في حال وجود ضغوط من أي شخص، وسنقف جميعًا مع الإدارة من أجل بناء فريق قوي، حتى لو لم يتم التتويج بالبطولات القادمة".

وأكمل: "الزمالك لديه مشكلات كثيرة من الناحية المالية، والأفضل تسديد الديون ومن ثم حل باقي الأزمات التي تخص فريق الكرة، وهناك أغلبية داخل مجلس الزمالك ترفض التراجع عن القرارات الخاصة ببيع اللاعبين فتوح وغيرهم، ولكن نتيجة لقاء الزمالك وبيراميدز سيدعم موقف الرافضين لحل الأزمة وديًا أو عودة اللاعبين مرة آخرى، والجمهور وصل رسالة واضحة في مباراة اليوم، كما أن هناك شرخ حدث في العلاقة بين فتوح وجمهور النادي".

وأشاد عبدالملك، بمستوى البنيني سامسون مؤكدا أن لديه فرصة ذهبية خلال فترة التوقف وحتى شهر يناير من أجل استعادة لياقته البدنية، واللاعب سيكون في الصورة، ولو معتمد جمال سيكمل مسيرته فأنه سيحصل على فرصة كبيرة للمشاركة في المرحلة المقبلة.

وأكد: "الفترة الحالية مناسبة لاختيار مدرب أجنبي جديد يقود الزمالك خلال فترة التوقف، ومن ثم الاستعداد للمرحلة الصعبة، وأعتقد أن هناك تغيير سيطال الجهاز المعاون برحيل مدربين وجلب آخرين بدلا منهم، بناء على الاحداث الماضية والأزمات التي كان يعاني منها الزمالك، ومنصب مخطط الأحمال أزمة كبيرة في نادي الزمالك، والمكسب لن يجعلنا نغفل عن أزمات الفريق، والزمالك يعاني من أزمات دفاعية واضحة".