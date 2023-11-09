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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلي بالكم.. استشاري يكشف عن حميات لنقص الوزن تؤدي للوفاة

حميات غذائية
حميات غذائية

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن فكرة الديتوكس معناها طرد السموم أو التخلص منها، مشيرا إلى أنها عملية التخلص من السموم داخل الجسم، وأليتها أن الله خلق لنا ألية كاملة للتخلص من السموم التي تدخل للجسم.

وأضاف الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك سموم خارجية أو داخلية، موضحا أن السموم الداخلية هي نتائج العمليات الحيوية فى الجسم، ووجودها يضر الجسم، والسموم الخارجية هي السموم الغريبة عن الجسم تدخل من الخارج ومن الممكن أن تؤدي لضرر والجسم يتعامل معها.

وتابع الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، أنه أفضل من عصر الخضروات لعمل الديتوكس هو تناولها صحيحة، لافتا إلى أن حميات الديتوكس تنقص الوزن بالفعل، لأنه لا يوجد بها طعام، وتم التقليل من كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

وأشار إلى أن حميات إنقاص الوزن يوجد بها حميات متطرفة مثل: صيام الماء فقط، والتي من الممكن أن تؤدي لمشاكل صحية للجسم، مثل: سوء التغذية والإنيميا والتي تؤدي فى النهاية إلى شلل أو الوفاة فى الحالات المتقدمة منها، إلى جانب إختلال نسب الأملاح المعدنية فى الجسم.

الدكتور كريم جمال الجمعية المصرية للتغذية فكرة الديتوكس طرد السموم الديتوكس

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