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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون

طريقة سهلة لخسارة
طريقة سهلة لخسارة الوزن بدون مجهوم وحميات غذائية

جميعنا نحلم بجسم ووزن مثالي دون ممارسة الرياضة، وإتباع حميات غذائية قاسية، مما يجعل الأمر مستحيل لذلك يبحث الكثيرون عن طرق لإنقاص الوزن بدون مجهود شاق.

 

طريقة سهلة لخسارة الوزن بدون مجهوم وحميات غذائية

 

وقال الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية والصحة العامة، أن المياه لها مفعول السحر في إنقاص الوزن؛ حيث أن شرب كوب واحد من للماء يساعد في حرق 68 سعر حراري، أما تناول 3 أكواب من الماء يحرق 205 سعر حراري.

 

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وتابعت نيللي شمس في فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أن شرب 3 أكواب من الماء يمكن أن يعادل حرق سعرات ناتجة عن مشي مسافة 2 ونصف ميل.

 

طريقة سهلة لخسارة الوزن بدون مجهوم وحميات غذائية

 

أكدت نيللي شمس، أنه يوجد العديد من الابحاث والدراسات التي أثبتت فاعلية خل التفاح في نسف الدهون، ولكن يمكن لطريقة تناوله أن تضر إذا تم شربه مباشرة على معدة فارغة بكميات كبيرة.

 

وأشارت استشاري التغذية، إلى أن خل التفاح يقلل معدل الدهون المكتسبة من النشويات؛ حيث يجب تناوله باعتدال، ويمكن إضافته إلى السلطة، الأمر الذي يزيد من إمداد الجسم بالألياف، ويساهم في تقليل النشويات.

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