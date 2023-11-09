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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

جو بايدن
جو بايدن

استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار التحقيق الذي تجريه لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في قضية عزل الرئيس، بالتزامن مع دعمه الكامل لإسرائيل.

وتم استدعاء كل من نجل الرئيس هانتر بايدن، وشقيقه جيمس بايدن، للإدلاء بشهادتيهما في هذا التحقيق، بالإضافة إلى مساعد عائلة بايدن، روب ووكر، كما تم طلب مقابلات مكتوبة مع خمسة آخرين.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطنية، اتهم جمهوريو الكونجرس الأمريكي، البيت الأبيض بإساءة استخدام سلطتهم للقيام بحملة تشهير.

ويهدف التحقيق إلى التحقق من المزاعم المثارة حول إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد من قبل بايدن وعائلته فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية. 

فتحت التحقيقات في قضية عزل الرئيس في سبتمبر الماضي، وقال الجمهوريون في مجلس النواب إنهم اكتشفوا أدلة على معرفة الرئيس بايدن ودوره في المعاملات التجارية المحلية والأجنبية لأفراد عائلته.

التحقيق مع عائلة رئيس الولايات المتحدة 

وفي الجلسة الأولى، طلب الشهود إعادة التحقيق وطلبوا مصادر أكثر لإثبات سوء استخدام الرئيس للسلطة، وأصدرت لجنة الرقابة لمجلس النواب بيانا يوم الأربعاء الماضي، قالت فيه إنها حصلت على سجلات مالية أظهرت أن أفراد عائلة بايدن أنشأوا أكثر من 20 شركة وهمية خلال فترة نائب رئيس جو بايدن من أجل إخفاء المدفوعات التي تلقوها من الخارج.

واتهمتهم اللجنة بتلقي أكثر من 24 مليون دولار من دول أجنبية، منها بعض الدول التي تعد من خصوم الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك راجعت رقابة مجلس النواب الأموال وقامت بإنشاء سجل من الأدلة، يكشف تورط الرئيس جو بايدن وعائلته واستغلال نفوذهم.

أُُمر هانتر بايدن بالإدلاء بشهادته تحت القسم أمام اللجنة في 13 ديسمبر، بينما طُلب من جيمس بايدن وووكر في 6 ديسمبر و29 نوفمبر على التوالي، وقامت لجنة رقابة مجلس النواب بدعوة كل من: زوجة هانتر ميليسا كوهين وزوجة جيمس سارة بايدن وأرملة شقيق هانتر هالي بايدن وشقيقتها إليزابيث سيكوندي وشريك هانتر التجاري السابق توني بوبولينسكي لتقديم اعترافات وتصريحات مكتوبة.

الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض الجمهور التحقيقات

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