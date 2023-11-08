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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون بالنواب الأمريكي يعتزمون إصدار مذكرتي استدعاء لنجلي بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

يعتزم جمهوريو مجلس النواب الأمريكي إصدار مذكرتي استدعاء لاثنين من أفراد أسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطوة هي الأعنف حتى الآن في التحقيق بأمر يعارضه الديمقراطيون.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، يتوقع صدور المذكرتين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وتسعى الخطوة التي طال انتظارها النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، لاستدعاء نجل هانتر وشقيقه جيمس، حيث تأتي بينما يهدف الجمهوريون لكسب ما في تحقيقهم المستمر منذ نحو عام.

لكن الجمهوريين يقولون إن سير الأدلة التي كشفوا عنها حتى الآن يرسم صورة مقلقة عن "استغلال النفوذ" من قبل عائلة بايدن في تعاملاتها التجارية، خاصة مع العملاء في الخارج.

وقال كومر في بيان "الآن، ستجلب لجنة الرقابة في المجلس أفرادا من أسرة بايدن ومساعدين لهم لاستجوابهم بشأن هذه الأدلة."

وتطالب مذكرتا الاستدعاء بأن يمثل هانتر بايدن وجيمس بايدن فضلا عن المساعد السابق روب والكر أمام لجنة الرقابة للإدلاء بأقوالهم.

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