المستشار محمد فوزي: "حملة السيسي" لجميع المصريين وجوهرها الشباب والحوار والانفتاح

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لحملة المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية قد أعلنت أمس ومنذ هذه اللحظة تم فتح باب الدعاية، معقبا: “وأختار مرشحنا “عبد الفتاح السيسي” رمز النجمة وحصل على رقم واحد فى ورقة الإقتراع”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “فترة الدعايا قد بدأت وبالتالي نعقد هذا المؤتمر للإعلان عن الخطوات التي ستتخذها حملتنا إبتداء من تاريخ تدشينها”.

وتابع أن المحددات الرئاسية للحملة، فهي غير نمطية فى أهدافها وسبل عملها على المشاركة العملية والحوار والتفاعل، لأن مرشحنا لا نقدمه للمرة الأولى بل الشعب على معرفة وثيقة به، وهي مرنة ومنفتحة على الجميع وأى محب لمرشحنا فهو جزء من هذه الحملة".

وأشار: “حملتنا لجميع المصريين وجوهرها الشباب سواء فى مكتبها الفني متبنية سياسة الحوار والانفتاح على الجميع، مع الاحترام للقانون المنظم للعمليات الانتخابية”.