وزير الرياضة يبحث تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة أن تظل مصر وجهة البطولات على المستوى القاري والعالمي، حيث تمتلك مصر كل المقومات التي تضمن وتحقق النجاح لأي حدث رياضي، بالإضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم /الخميس/ مع أعضاء اللجنة العلمية بوزارة الرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش؛ لبحث سبل تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وبحث الجانبان الآليات الخاصة بالتوسع في المشروع حتى عام 2036 من خلال زيادة أعداد المشاركين والمستفيدين وكذلك المقرات التابعة للمشروع، فضلًا عن تطوير الآليات العلمية للانتقاء واكتشاف الموهوبين بمختلف اللعبات الرياضية؛ ليتم انتقاء العديد من الأبطال الرياضيين لتمثيل المنتخبات القومية المصرية في كافة الألعاب.



وأضاف وزير الرياضة أن المشروع بالفترة الماضية نجح في تقديم العديد من الأبطال الرياضيين للمنتخبات القومية في العديد من الألعاب، واستطاعوا حصد العديد من الميداليات على المستوى القاري والدولي، منوهًا بأن مصر غنية وقوية على مستوى الإنشاءات الرياضية والعلمية والبشرية.



واتفق الجانبان على توسيع قاعدة الانتقاء للموهبين من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.