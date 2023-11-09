المدير الفنى لمنتخب مصر يرد على حقيقة عرض اتحاد جدة.. تفاصيل

كشف روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقة انتقاله إلي الدوري السعودي، والعروض المقدمة إليه.

وقال فيتوريا عن عرض اتحاد جدة: “طبيعي يكون فيه اتصالات وعروض جديدة من أندية كتيرة .. ولكن أنا موجود في مصر وسعيد في مصر ومقتنع جدا بمشروعي في مصر، لما أحس اني لا اسير بشكل جيد مع مصر سأرحل وأعود لبيتي”.

وأعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر، والذي تتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات