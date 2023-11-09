مي البحيري: الأم لديها دائما الاستعداد للتضحية من أجل أبنائها

قالت الإعلامية مي البحيري، إن الأم لديها دائما الاستعداد للتضحية من أجل أبنائها، مشيرة إلى أن الأم هي الوحيدة التي من الممكن أن تتنازل عن أي شئ في حياتها من أجل راحة أبنائها.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من يحبك بصدق، يضحي من أجلك، ولا يأتي بسعادته على حساب الأشخاص الآخرين، أو يفضل مصلحته الخاصة عليهم.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، أن التنازل لا بد أن يأتي في البعد عن العناد والإصرار على الخطأ، والتنازل عن الإحتياجات التي تمثل عبئا على شريك الحياة.

السبب الرئيسي لاستكمال الحياة.

الحب هو الشئ الوحيد الذي يجعل الشخص يتنازل عن أي شئ من أجل راحة الطرف الآخر، وهو السبب الرئيسي لاستكمال الحياة.