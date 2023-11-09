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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب انهار عليه سور بأرض زراعية في القليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

لقي طالب مصرعه اليوم متأثرا بإصابته إثر سقوط سور مبنى حول قطعة أرض زراعية عليه، بقرية كفر عابد بطوخ بالقليوبية، أثناء تنفيذ قوة من الشرطة وممثلي الوحدة المحلية للقرية والزراعة، حملة إزالة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بتلقي مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة طالب في منتصف العقد الثاني من العمر، أثناء تنفيذ حملة إزالة بقرية كفر عابد دائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وبالفحص تبين مصرع طالب في منتصف العقد الثاني من العمر بقرية كفر عابد التابعة للوحدة المحلية بكفر منصور بطوخ سقط عليه سور أثناء تنفيذ حملة إزالة اثناء نومه بجوار سور، ولقي مصرعه في الحال، فيما يتم عرض 3 من مسؤولي الوحدة المحلية على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

القليوبية إدارة البحث الجنائى قطعة ارض زراعية مأمور مركز شرطة طوخ مركز شرطة طوخ مدير أمن القليوبية

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